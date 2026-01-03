|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 29м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 53м
|
Общее время в путиот 1дн 12ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 55м
|
Общее время в путиот 4дн 5ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 42м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 58м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 48м
|
Общее время в путиот 3дн 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOTELNICHВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 55м
|
Общее время в путиот 3дн 5ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 2дн 23ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 23ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 26м
|
Общее время в путиот 3дн 1ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAZANВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 40м
|
Общее время в путиот 3дн 5ч 15м
|Выбрать