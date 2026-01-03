|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
BARNAULВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 38м
|
Общее время в путиот 9ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ALTAYSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 41м
|
Общее время в путиот 10ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDSKВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч
|
Общее время в путиот 11ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHEREPANOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 38м
|
Общее время в путиот 10ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-TALMENSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 21м
|
Общее время в путиот 11ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISKITIMВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч
|
Общее время в путиот 11ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 5м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 7м
|Выбрать