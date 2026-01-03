Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Новосибирск - ОРЕНБУРГ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 17м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 8м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 31м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 58м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
na-avtobuse.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru