|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 16м
|
Общее время в путиот 9ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KISELEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 10м
|
Общее время в путиот 11ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BELOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 35м
|
Общее время в путиот 11ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PROKOPEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 12м
|
Общее время в путиот 11ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 49м
|
Общее время в путиот 21ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 36м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 42м
|
Общее время в путиот 1дн 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 42м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ARTIESHTAВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 17м
|
Общее время в путиот 11ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 23ч 8м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 27м
|Выбрать