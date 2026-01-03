|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 57м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 10м
|
Общее время в путиот 3дн 6ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 14м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 33м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 49м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 20ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 52м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 20ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 49м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 51м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KARGATВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 5м
|Выбрать