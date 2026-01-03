Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Нижний Новгород - Сургут

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW

Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 2дн 54м
Станция пересадки
VLADIMIR

Время пересадки
от 2ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 22м
Станция пересадки
KOVROV 1

Время пересадки
от 3ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 6м
Станция пересадки
EKATERINBURG

Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 17м
Станция пересадки
TYUMEN

Время пересадки
от 1ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 27м
Станция пересадки
TALITSA

Время пересадки
от 2ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 17ч
Станция пересадки
KAMIESHLOV

Время пересадки
от 2ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 44м
Станция пересадки
UREN

Время пересадки
от 4ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 52м
Станция пересадки
SHAHUNYA

Время пересадки
от 4ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 44м
Станция пересадки
KOTELNICH

Время пересадки
от 5ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 13м
Станция пересадки
KIROV

Время пересадки
от 5ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 29м
Станция пересадки
BOGDANOVICH

Время пересадки
от 5ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 38м
Станция пересадки
CHELYABINSK

Время пересадки
от 2ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 12м
Станция пересадки
BALEZINO

Время пересадки
от 5ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 30м
