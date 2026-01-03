|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 21м
|
Общее время в путиот 19ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 51м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAZANВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 46м
|
Общее время в путиот 12ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 23м
|
Общее время в путиот 12ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IZHEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 22м
|
Общее время в путиот 13ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 24м
|
Общее время в путиот 12ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOZHGAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 27м
|
Общее время в путиот 12ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 4м
|
Общее время в путиот 22ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CANASВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 39м
|
Общее время в путиот 11ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ARZAMAS GORODВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 9м
|
Общее время в путиот 11ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 17м
|
Общее время в путиот 16ч 13м
|Выбрать