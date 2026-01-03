|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадкиот 1ч 2м
Общее время в путиот 1дн 11ч 19м
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадкиот 2ч 4м
Общее время в путиот 1дн 13ч 23м
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадкиот 1ч 49м
Общее время в путиот 2дн 4ч 48м
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадкиот 1ч 12м
Общее время в путиот 1дн 19ч 10м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадкиот 1ч 3м
Общее время в путиот 1дн 17ч 30м
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадкиот 1ч 56м
Общее время в путиот 1дн 21ч 29м
Станция пересадки
KIROV
Время пересадкиот 2ч 12м
Общее время в путиот 1дн 13ч 24м
Станция пересадки
CANAS
Время пересадкиот 1ч 25м
Общее время в путиот 1дн 12ч 52м
Станция пересадки
YAROSLAVL
Время пересадкиот 1ч 20м
Общее время в путиот 1дн 18ч 3м
Станция пересадки
BALEZINO
Время пересадкиот 1ч 16м
Общее время в путиот 1дн 13ч 10м
Станция пересадки
GLAZOV
Время пересадкиот 3ч 6м
Общее время в путиот 1дн 13ч 47м
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 3дн 4ч 5м
Станция пересадки
VLADIMIR
Время пересадкиот 1ч 8м
Общее время в путиот 1дн 12ч 10м
Станция пересадки
ISHIM
Время пересадкиот 2ч 36м
Общее время в путиот 1дн 14ч 46м
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадкиот 1ч 13м
Общее время в путиот 2дн 14ч 15м
