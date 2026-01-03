|Станция пересадки
|
MICHURINSK
от 1ч 1м
от 10ч 3м
BOGOYAVLENSK
от 2ч 1м
от 9ч 37м
UZUNOVO
от 1ч 47м
от 4ч 1м
LISKI
от 1ч 6м
от 19ч 44м
ROSSOSH
от 1ч 33м
от 22ч 59м
ROSTOV
от 1ч 11м
от 1дн 12ч 54м
GRYAZI
от 2ч 42м
от 12ч 44м
VORONEZ
от 1ч 40м
от 15ч 50м
RANENBURG
от 1ч 34м
от 9ч 52м
SHAHTNAYA
от 2ч 24м
от 1дн 10ч 12м
NOVOCHERKASSK
от 1ч 34м
от 1дн 11ч 38м
KAMENSKAYA
от 1ч 41м
от 1дн 6ч 34м
MILLEROVO
от 1ч 49м
от 1дн 4ч 11м
MILOSLAVSKOE
от 1ч
от 9ч 7м
