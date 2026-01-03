Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - Белгород

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
TULA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
OREL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KURSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 33м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
YELETS
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 56м
Общее время в пути
от 2дн 53м		 Выбрать
Станция пересадки
EFREMOV
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч
Общее время в пути
от 2дн 4ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
UZLOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
USMAN
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 47м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 38м
Общее время в пути
от 3дн 19ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 48м
Общее время в пути
от 3дн 15ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 11м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 33м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 14м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 2м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 2м
Общее время в пути
от 6дн 1ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 15ч
Общее время в пути
от 5дн 16ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 32м
Общее время в пути
от 5дн 10ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 34м
Общее время в пути
от 5дн 14ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 53м
Общее время в пути
от 5дн 20ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 23м
Общее время в пути
от 5дн 12ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 43м
Общее время в пути
от 5дн 21ч 58м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
rent-car.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru