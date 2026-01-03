Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - СЕВАСТОПОЛЬ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 19ч 43м
Станция пересадки
VORONEZ
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 56м
Станция пересадки
LISKI
Время пересадки
от 3ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 39м
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки
от 3ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 21м
Станция пересадки
GRYAZI
Время пересадки
от 6ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 31м
Станция пересадки
MICHURINSK
Время пересадки
от 4ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 15м
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Время пересадки
от 4ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 4м
Станция пересадки
NOVOCHERKASSK
Время пересадки
от 5ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 35м
Станция пересадки
MILLEROVO
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 46м
Станция пересадки
RYAZAN
Время пересадки
от 5ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 59м
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Время пересадки
от 3ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 55м
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 29м
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 7ч 26м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 55м
Станция пересадки
TVER
Время пересадки
от 18ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 39м
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 15ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 42м
Станция пересадки
TAMAN
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 19ч 4м
Станция пересадки
DJANKOI
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 19ч 15м
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 10ч 41м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 53м
Станция пересадки
KRASNODAR
Время пересадки
от 17ч 1м
Общее время в пути
от 20ч 23м
Станция пересадки
SIMFEROP P
Время пересадки
от 21ч
Общее время в пути
от 19ч 32м
Станция пересадки
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Время пересадки
от 21ч 3м
Общее время в пути
от 19ч 29м
Станция пересадки
S KOLODEZ
Время пересадки
от 21ч 6м
Общее время в пути
от 19ч 26м
Станция пересадки
VLADISLAV
Время пересадки
от 21ч 5м
Общее время в пути
от 19ч 27м
