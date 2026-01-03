|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадкиот 4ч 42м
Общее время в путиот 1дн 11ч 11м
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Время пересадкиот 4ч 15м
Общее время в путиот 2дн 5ч 58м
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Время пересадкиот 2ч 27м
Общее время в путиот 2дн 7ч 40м
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадкиот 4ч 56м
Общее время в путиот 2дн 5ч 17м
Станция пересадки
SARATOV
Время пересадкиот 7ч 59м
Общее время в путиот 3дн 1ч 25м
Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадкиот 2ч 35м
Общее время в путиот 1дн 22ч 16м
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадкиот 8ч 18м
Общее время в путиот 2дн 10ч 23м
Станция пересадки
ABDULINO
Время пересадкиот 7ч 45м
Общее время в путиот 2дн 2ч 28м
Станция пересадки
AKSAKOVO
Время пересадкиот 2ч
Общее время в путиот 2дн 57м
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадкиот 3ч 53м
Общее время в путиот 2дн 12ч
Станция пересадки
NIZHNEVARTOVSK
Время пересадкиот 9ч 55м
Общее время в путиот 1дн 15ч 16м
Станция пересадки
PETROV VAL
Время пересадкиот 1ч 50м
Общее время в путиот 3дн 9ч 58м
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадкиот 5ч 16м
Общее время в путиот 2дн 20ч 13м
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадкиот 1ч 14м
Общее время в путиот 2дн 17ч 7м
Станция пересадки
PRIYUTOVO
Время пересадкиот 1ч 17м
Общее время в путиот 2дн 1ч 20м
