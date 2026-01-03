|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 44м
|
Общее время в путиот 7ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 6м
|
Общее время в путиот 13ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 47м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 6м
|
Общее время в путиот 19ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 13м
|
Общее время в путиот 6ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 39м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 51м
|
Общее время в путиот 16ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-YUGANВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 17м
|
Общее время в путиот 13ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 21м
|
Общее время в путиот 18ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 24м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
REVDAВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 36м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 19м
|
Общее время в путиот 2дн 7ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 13м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 9м
|
Общее время в путиот 3дн 3ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 29м
|
Общее время в путиот 3дн 1ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 38м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AMZYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 18ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 44м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOZHGAВыбрать
|
Время пересадкиот 20ч
|
Общее время в путиот 3дн 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUEDAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 52м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 50м
|
Общее время в путиот 2дн 15ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHADВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 51м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 33м
|
Общее время в путиот 2дн 11ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAZANВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 15м
|
Общее время в путиот 3дн 8ч 6м
|Выбрать