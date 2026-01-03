|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
PETROZAVODSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 27м
|
Общее время в путиот 5ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SVIRВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 47м
|
Общее время в путиот 2ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ST PETERSBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 2м
|
Общее время в путиот 4ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PODPOROZHEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 10м
|
Общее время в путиот 2ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BELOMORSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 45м
|
Общее время в путиот 19ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MURMANSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MEDVEZHYA GORAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 22м
|
Общее время в путиот 12ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
APATITYВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KEMВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 56м
|
Общее время в путиот 21ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SEGEZHAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 29м
|
Общее время в путиот 16ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KANDALAKSHAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 19м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OLENEGORSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NADVOITSIEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 7м
|
Общее время в путиот 16ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOLAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 37м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KONDOPOGAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 42м
|
Общее время в путиот 9ч 7м
|Выбрать