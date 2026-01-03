|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 2м
|
Общее время в путиот 6ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 15м
|
Общее время в путиот 16ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 9ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 27м
|
Общее время в путиот 20ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 44м
|
Общее время в путиот 12ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 34м
|
Общее время в путиот 7ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 26м
|
Общее время в путиот 12ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 44м
|
Общее время в путиот 13ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SAMARAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 38м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 21м
|
Общее время в путиот 10ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
POHVISTNEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 21м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 14м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BUGURUSLANВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 2м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ABDULINOВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AKSAKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 34м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 7м
|Выбрать