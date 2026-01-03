|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 48м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 30м
|
Общее время в путиот 16ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 17ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 10м
|
Общее время в путиот 3дн 11ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 41м
|
Общее время в путиот 17ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 7м
|
Общее время в путиот 19ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 33м
|
Общее время в путиот 18ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 17м
|
Общее время в путиот 22ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 13м
|
Общее время в путиот 17ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAZANВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 51м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YALUTOROVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 32м
|
Общее время в путиот 18ч 28м
|Выбрать