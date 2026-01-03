Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Краснодар - Белгород

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TULA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
KURSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 1дн 30м		 Выбрать
Станция пересадки
OREL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
MTSENSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
YELETS
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
EFREMOV
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
UZLOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 57м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
KALUGA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 3ч
Общее время в пути
от 23ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
RANENBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKIFOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMBOV
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
SERDOBSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KOLIESHLEY
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 34м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 10м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru