|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 7ч 55м

Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Время пересадкиот 1ч 51м
Общее время в путиот 9ч 10м

Станция пересадки
NEREHTA
Время пересадкиот 1ч 4м
Общее время в путиот 10ч 28м

Станция пересадки
YAROSLAVL
Время пересадкиот 1ч 42м
Общее время в путиот 9ч 50м

Станция пересадки
KOTELNICH
Время пересадкиот 16ч 8м
Общее время в путиот 1дн 5ч 48м

Станция пересадки
KIROV
Время пересадкиот 13ч 5м
Общее время в путиот 1дн 8ч 33м

Станция пересадки
SHABALINO
Время пересадкиот 20ч
Общее время в путиот 1дн 3ч 32м

Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадкиот 5ч 41м
Общее время в путиот 2дн 14ч 38м

Станция пересадки
KUNGUR
Время пересадкиот 14ч 4м
Общее время в путиот 2дн 6ч 20м

Станция пересадки
BALEZINO
Время пересадкиот 4ч 5м
Общее время в путиот 1дн 16ч 57м

Станция пересадки
GLAZOV
Время пересадкиот 5ч 15м
Общее время в путиот 1дн 15ч 51м

Станция пересадки
SONKOVO
Время пересадкиот 7ч 18м
Общее время в путиот 13ч 10м

Станция пересадки
UDOMLYA
Время пересадкиот 7ч 44м
Общее время в путиот 12ч 44м

Станция пересадки
BEZHETSK
Время пересадкиот 7ч 21м
Общее время в путиот 13ч 7м
