|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
TAYSHET
|
Время пересадкиот 5ч 16м
|
Общее время в путиот 3дн 16м
|
ANZHERSKAYA
|
Время пересадкиот 1ч 10м
|
Общее время в путиот 4дн 9ч 40м
|
YURGA
|
Время пересадкиот 1ч 40м
|
Общее время в путиот 4дн 13ч 50м
|
TAYGA
|
Время пересадкиот 4ч 4м
|
Общее время в путиот 4дн 10ч 59м
|
MARIINSK
|
Время пересадкиот 5ч 29м
|
Общее время в путиот 4дн 5ч 21м
|
TYAZHIN
|
Время пересадкиот 7ч 25м
|
Общее время в путиот 4дн 3ч 25м
|
BOGOTOL
|
Время пересадкиот 1ч 28м
|
Общее время в путиот 4дн 1ч 13м
|
UYAR
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 3дн 9ч 46м
|
NOVOSIBIRSK
|
Время пересадкиот 4ч 31м
|
Общее время в путиот 4дн 18ч 28м
|
KRASNOYARSK
|
Время пересадкиот 10ч 1м
|
Общее время в путиот 3дн 13ч 44м
|
ACHINSK
|
Время пересадкиот 3ч 39м
|
Общее время в путиот 3дн 22ч 54м
|
ZAOZERNAYA
|
Время пересадкиот 2ч 17м
|
Общее время в путиот 3дн 8ч 33м
|
INGASHSKAYA
|
Время пересадкиот 7ч 8м
|
Общее время в путиот 3дн 3ч 42м
|
ILANSKAYA
|
Время пересадкиот 6ч 7м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 43м
|
RESHOTIE
|
Время пересадкиот 8ч 29м
|
Общее время в путиот 3дн 2ч 21м
|
KANSK-ENISEYSKIY
|
Время пересадкиот 4ч 37м
|
Общее время в путиот 3дн 6ч 13м
|
TIENDA
|
Время пересадкиот 16ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 18м
|
YAYA
|
Время пересадкиот 17ч 38м
|
Общее время в путиот 4дн 12ч 44м
|
YASHKINO
|
Время пересадкиот 14ч 5м
|
Общее время в путиот 4дн 16ч 17м
|
BOLOTNAYA
|
Время пересадкиот 8ч 42м
|
Общее время в путиот 4дн 15ч 27м
