|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 2ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SHARTASHВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 41м
|
Общее время в путиот 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ARAMILВыбрать
|
Время пересадкиот 15ч 40м
|
Общее время в путиот 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOLCHEDANВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 58м
|
Общее время в путиот 3ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERVOMAYSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 41м
|
Общее время в путиот 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VODOLAZOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 38м
|
Общее время в путиот 3ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KATAYSKВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 3м
|
Общее время в путиот 4ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DALMATOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 29м
|
Общее время в путиот 4ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KARGAPOLEВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 15м
|
Общее время в путиот 7ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOSOBRODSKВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 4м
|
Общее время в путиот 8ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KURGANВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 38м
|
Общее время в путиот 9ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SHADRINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 30м
|
Общее время в путиот 5ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OST.PUNKT 352 KMВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 4м
|
Общее время в путиот 9ч 22м
|Выбрать