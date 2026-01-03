|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 55м
|
Общее время в путиот 3дн 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 57м
|
Общее время в путиот 2дн 8ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 7м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 25м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 8ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 52м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 37м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 33м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOZHGAВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 18м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 1м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 31м
|Выбрать