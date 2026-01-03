Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки КИРОВ ПАСС - ОРЕНБУРГ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 10ч		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 3ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 4ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Время пересадки
от 4ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 7ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Время пересадки
от 18ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 4ч		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Время пересадки
от 14ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Время пересадки
от 13ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Время пересадки
от 20ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 16ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки
от 22ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Время пересадки
от 16ч 40м
Общее время в пути
от 2дн		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Время пересадки
от 7ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадки
от 21ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-YUGAN
Время пересадки
от 18ч 31м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Время пересадки
от 11ч 33м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
NOYABRSK
Время пересадки
от 4ч 27м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
KOGALYM
Время пересадки
от 8ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
NOYABRSK
Время пересадки
от 3ч 40м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Время пересадки
от 21ч 53м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Время пересадки
от 15ч 20м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Время пересадки
от 23ч 27м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Время пересадки
от 19ч 45м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадки
от 6ч 56м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOCHERKASSK
Время пересадки
от 8ч 45м
Общее время в пути
от 3дн 16м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Время пересадки
от 13ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 35м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
