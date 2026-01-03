|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
SEVEROBAYKALSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 9м
|
Общее время в путиот 14ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULKANВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 6м
|
Общее время в путиот 10ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHUNAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 26м
|
Общее время в путиот 19ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYSHETВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 23м
|
Общее время в путиот 1дн 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BRATSKВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 11м
|
Общее время в путиот 11ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VIHOREVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 50м
|
Общее время в путиот 14ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VIDIMВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 55м
|
Общее время в путиот 9ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KORSHUNIKHA-ANGARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 1м
|
Общее время в путиот 8ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UYARВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUNERMAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 2м
|
Общее время в путиот 12ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SOSNOVIEE RODNIKIВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 31м
|
Общее время в путиот 21ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RECHUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 56м
|
Общее время в путиот 9ч 7м
|Выбрать