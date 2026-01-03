Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Казань - Воронеж

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 17ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 23ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 48м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
KUSHCHEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAYTSEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KRIELOVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KISLOVODSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
PYATIGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
ESSENTUKI
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 22м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 49м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 23м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 11м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGANNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
BELORECHENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 17м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 15м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 34м
Общее время в пути
от 23ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
HADIEZHENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 36м		 Выбрать
