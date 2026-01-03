|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 28м
|
Общее время в путиот 5ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 5ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 44м
|
Общее время в путиот 6ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 52м
|
Общее время в путиот 16ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 40м
|
Общее время в путиот 8ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 12ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 37м
|
Общее время в путиот 19ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 5ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOZHGAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 17м
|
Общее время в путиот 5ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CANASВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 17м
|
Общее время в путиот 9ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 12м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 29м
|
Общее время в путиот 5ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOOREВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 18м
|
Общее время в путиот 20ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUEDAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 42м
|
Общее время в путиот 8ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 52м
|Выбрать