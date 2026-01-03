Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КАРАСУК 1 - НОЯБРЬСК 2

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 15м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
REVDA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
ELANSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 18м
Общее время в пути
от 3дн 44м		 Выбрать
Станция пересадки
KIZNER
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
AMZYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
YANAUL
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
MOZHGA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
SARAPUL
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
KUEDA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAD
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOUFIMSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 51м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMBARKA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 7м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru