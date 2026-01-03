|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 57м
|
Общее время в путиот 15ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 49м
|
Общее время в путиот 22ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARNAULВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 53м
|
Общее время в путиот 22ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ALTAYSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 42м
|
Общее время в путиот 21ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YASHKINOВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 24м
|
Общее время в путиот 1дн 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDSKВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 27м
|
Общее время в путиот 17ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSHKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 31м
|
Общее время в путиот 19ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHEREPANOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч
|
Общее время в путиот 19ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-TALMENSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 15ч 22м
|
Общее время в путиот 22ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 6м
|
Общее время в путиот 23ч 51м
|Выбрать