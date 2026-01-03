Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ИКАБЬЯ - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 38м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 15м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 41м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEZDNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
NIYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
NEBEL
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
KIRENGA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
ULKAN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
SEVEROBAYKALSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
LENA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
VIHOREVKA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SOSNOVIEE RODNIKI
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUNA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
BRATSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
KEZHEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
VIDIM
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 31м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
na-avtobuse.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru