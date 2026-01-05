|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
PROKOPEVSK
от 3ч 6м
от 12ч 58м
|Выбрать
NOVOKUZNETSK
от 1ч 35м
от 14ч 19м
|Выбрать
ARTIESHTA
от 1ч 18м
от 11ч 16м
|Выбрать
MEZHDURECHENSK
от 6ч 8м
от 19ч 22м
|Выбрать
MIESKI
от 7ч 15м
от 18ч 15м
|Выбрать
TEBA
от 3ч 22м
от 22ч 8м
|Выбрать
CHULZHAN
от 4ч 19м
от 21ч 11м
|Выбрать
KARAY
от 4ч 50м
от 20ч 40м
|Выбрать
LUZHBA
от 2ч 25м
от 23ч 5м
|Выбрать
CHARIESH
от 1ч 20м
от 1дн 10м
|Выбрать
BARNAUL
от 1ч 37м
от 10ч 36м
|Выбрать
ALTAYSKAYA
от 2ч 25м
от 9ч 48м
|Выбрать