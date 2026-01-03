|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
RYAZAN
Время пересадкиот 2ч 4м
Общее время в путиот 1дн 15ч 57м
MICHURINSK
Время пересадкиот 1ч 24м
Общее время в путиот 1дн 15ч 35м
VORONEZ
Время пересадкиот 2ч 3м
Общее время в путиот 1дн 13ч 51м
LISKI
Время пересадкиот 1ч 50м
Общее время в путиот 1дн 13ч 10м
ROSSOSH
Время пересадкиот 2ч 15м
Общее время в путиот 1дн 12ч 37м
ROSTOV
Время пересадкиот 3ч 38м
Общее время в путиот 1дн 8ч 42м
GRYAZI
Время пересадкиот 1ч 41м
Общее время в путиот 1дн 14ч 57м
SHAHTNAYA
Время пересадкиот 2ч 39м
Общее время в путиот 1дн 11ч 18м
NOVOCHERKASSK
Время пересадкиот 3ч 15м
Общее время в путиот 1дн 10ч 25м
KAMENSKAYA
Время пересадкиот 2ч 33м
Общее время в путиот 1дн 12ч 17м
MILLEROVO
Время пересадкиот 2ч 31м
Общее время в путиот 1дн 12ч 29м
LIHAI
Время пересадкиот 2ч 52м
Общее время в путиот 1дн 14ч 15м
SULIN
Время пересадкиот 2ч 51м
Общее время в путиот 1дн 13ч 25м
ZVEREVO
Время пересадкиот 2ч 51м
Общее время в путиот 1дн 11ч 29м
ARMAVIR
Время пересадкиот 1ч 2м
Общее время в путиот 1дн 7ч 54м
