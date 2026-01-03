|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NIZHNY TAGILВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 12ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NEVYANSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 13ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHUSOVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 2м
|
Общее время в путиот 12ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PASHIYAВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 3м
|
Общее время в путиот 13ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TEPLAYA GORAВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 48м
|
Общее время в путиот 13ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GOROBLAGODATSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 43м
|
Общее время в путиот 13ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERH-NEYVINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 50м
|
Общее время в путиот 13ч 25м
|Выбрать