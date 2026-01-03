Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Екатеринбург - Воронеж

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 18м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Время пересадки
от 2ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Время пересадки
от 2ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 2ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Время пересадки
от 7ч 2м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Время пересадки
от 3ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Время пересадки
от 8ч 55м
Общее время в пути
от 3дн 13м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Время пересадки
от 5ч 3м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Время пересадки
от 1ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Время пересадки
от 1ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Время пересадки
от 3ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 2ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
KUSHCHEVKA
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAYTSEVKA
Время пересадки
от 5ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 11ч 20м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 5ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 20ч 47м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
KRIELOVSKAYA
Время пересадки
от 4ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Время пересадки
от 7ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 14ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Время пересадки
от 11ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Время пересадки
от 14ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Время пересадки
от 13ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадки
от 13ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадки
от 13ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Время пересадки
от 13ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Время пересадки
от 13ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Время пересадки
от 13ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Время пересадки
от 13ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Время пересадки
от 13ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Время пересадки
от 13ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Время пересадки
от 13ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Время пересадки
от 13ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Время пересадки
от 13ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Время пересадки
от 13ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 23ч 10м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Время пересадки
от 9ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Время пересадки
от 10ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Время пересадки
от 9ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
BELORECHENSKAYA
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 3дн 14м		 Выбрать
Станция пересадки
HADIEZHENSKAYA
Время пересадки
от 11ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
ALEKSANDROV
Время пересадки
от 14ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Время пересадки
от 14ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
DANILOV
Время пересадки
от 8ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SERDOBSK
Время пересадки
от 13ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Время пересадки
от 13ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZNETSK
Время пересадки
от 11ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Время пересадки
от 21ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Время пересадки
от 13ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Время пересадки
от 13ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
PRIYUTOVO
Время пересадки
от 13ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
MINYAR
Время пересадки
от 13ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEBARKUL
Время пересадки
от 13ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGAN
Время пересадки
от 1ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 2ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Время пересадки
от 16ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGANNAYA
Время пересадки
от 18ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 18м		 Выбрать
