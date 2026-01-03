|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 4м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 26м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 12м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 24м
|
Общее время в путиот 3дн 5ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 43м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULAN-UDEIВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 9м
|
Общее время в путиот 2дн 18ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 46м
|
Общее время в путиот 2дн 23ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 52м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 35м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 46м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 10м
|
Общее время в путиот 4дн 5ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 30м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYSHETВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 2м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 16м
|Выбрать