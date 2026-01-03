Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБАЙКАЛЬСК - АРТЕУШКА

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
CHITA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 55м
Общее время в пути
от 22ч 39м
Станция пересадки
TALDAN
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 38м
Станция пересадки
TIEGDA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 34м
Станция пересадки
PRIISKOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 17м
Общее время в пути
от 10ч 36м
Станция пересадки
MAGDAGACHI
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 57м
Станция пересадки
SHILKA-PASS.
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 20м
Общее время в пути
от 12ч 33м
Станция пересадки
KARIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 12м
Общее время в пути
от 18ч 41м
Станция пересадки
SOLNTSEVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 36м
Общее время в пути
от 14ч 17м
Станция пересадки
BELOGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 19м
Станция пересадки
USHUMUN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 10м
Станция пересадки
URUSHA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 5м
Общее время в пути
от 19ч 21м
Станция пересадки
LEDYANAYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 43м
Станция пересадки
EROFEY PAVLOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 40м
Общее время в пути
от 14ч 46м
Станция пересадки
KUEINGA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 26м
Общее время в пути
от 8ч 27м
Станция пересадки
SVOBODNIEY
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 53м
