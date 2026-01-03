Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Челябинск - ВОЛГОДОНСКАЯ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 2ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Время пересадки
от 2ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 22ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Время пересадки
от 2ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадки
от 2ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KULATKA
Время пересадки
от 2ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадки
от 2ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Время пересадки
от 16ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
PROLETARSKAYA
Время пересадки
от 10ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
BELOGLINSKAYA
Время пересадки
от 5ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 6ч 22м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Время пересадки
от 2ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Время пересадки
от 1ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
ULYANOVSK
Время пересадки
от 5ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KEZ
Время пересадки
от 16ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
VERESHCHAGINO
Время пересадки
от 16ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
DINSKAYA
Время пересадки
от 8ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
VQSELKI
Время пересадки
от 11ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Время пересадки
от 14ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
KORENOVSK
Время пересадки
от 10ч
Общее время в пути
от 2дн 11ч		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Время пересадки
от 6ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 32м		 Выбрать
