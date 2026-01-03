Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Челябинск - СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
BRATSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 34м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 36м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 38м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 36м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 43м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 42м		 Выбрать
