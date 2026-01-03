Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Челябинск - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 21м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
BUY
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 37м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
SHARYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
MANTUROVO
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 33м
Общее время в пути
от 3дн 33м		 Выбрать
Станция пересадки
NEYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 50м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
NOMZHA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 14м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
SVECHA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKOLO-POLOMA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 46м
Общее время в пути
от 3дн 3ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
ANTROPOVO
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
LOPAREVO
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 17м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
GALICH
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 28м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOLOVO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 36м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
BRANTOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 40м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
PERVOURALSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
SEVEROBAYKALSK
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 4м
Общее время в пути
от 4дн 20ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 18м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
VIHOREVKA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
SOSNOVIEE RODNIKI
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUNA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 42м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
BRATSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 9м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru