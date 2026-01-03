Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ЧАНЫ - СЛАВГОРОД

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 6ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 45м
Общее время в пути
от 20ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 9ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 25м
Общее время в пути
от 15ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 47м
Общее время в пути
от 11ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 52м
Общее время в пути
от 11ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 8м
Общее время в пути
от 17ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 13м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
YALUTOROVSK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 14м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAVODOUKOVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 36м
Общее время в пути
от 23ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
OB
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 53м
Общее время в пути
от 20ч 33м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru