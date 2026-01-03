|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 11ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 30м
|
Общее время в путиот 17ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ALTAYSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 49м
|
Общее время в путиот 11ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 49м
|
Общее время в путиот 18ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDSKВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 59м
|
Общее время в путиот 13ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KARASUKВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 50м
|
Общее время в путиот 16ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHEREPANOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 16м
|
Общее время в путиот 13ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-TALMENSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 37м
|
Общее время в путиот 13ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 6м
|
Общее время в путиот 19ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISKITIMВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 58м
|
Общее время в путиот 13ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YASHKINOВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 24м
|
Общее время в путиот 20ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BAGANВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 7м
|
Общее время в путиот 17ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSHKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 31м
|
Общее время в путиот 15ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUPINOВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 6м
|
Общее время в путиот 17ч 5м
|Выбрать