Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки БАРНАУЛ - Красноярск

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 1м
Общее время в пути
от 15ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 53м
Общее время в пути
от 17ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 49м
Общее время в пути
от 17ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
ALTAYSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 26м
Общее время в пути
от 18ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEREPANOVO
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 26м
Общее время в пути
от 17ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-TALMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 49м
Общее время в пути
от 17ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
ISKITIM
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 44м
Общее время в пути
от 17ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
YASHKINO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 55м
Общее время в пути
от 17ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSHKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 46м
Общее время в пути
от 18ч 9м		 Выбрать
