|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 7ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 20м
|
Общее время в путиот 16ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 49м
|
Общее время в путиот 14ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDSKВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 59м
|
Общее время в путиот 8ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ALTAYSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 34м
|
Общее время в путиот 9ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHEREPANOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 16м
|
Общее время в путиот 9ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-TALMENSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 37м
|
Общее время в путиот 9ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 6м
|
Общее время в путиот 14ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISKITIMВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 58м
|
Общее время в путиот 9ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YASHKINOВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 24м
|
Общее время в путиот 15ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSHKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 31м
|
Общее время в путиот 11ч 39м
|Выбрать