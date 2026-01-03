Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки АСТРАХАНЬ 1 - ВОРОНЕЖ 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MICHURINSK
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 19ч 58м
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 38м
Станция пересадки
RYAZAN
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 59м
Станция пересадки
BOGOYAVLENSK
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 21ч 42м
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 1ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 40м
Станция пересадки
TVER
Время пересадки
от 15ч
Общее время в пути
от 1дн 14ч 42м
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 11ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 49м
Станция пересадки
M VISHERA
Время пересадки
от 6ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 20м
Станция пересадки
OKULOVKA
Время пересадки
от 9ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 18м
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 5ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 6м
Станция пересадки
RYAZHSK
Время пересадки
от 3ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 21м
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Время пересадки
от 13ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 37м
Станция пересадки
MILOSLAVSKOE
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 48м
Станция пересадки
PAVELETS
Время пересадки
от 14ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 5м
Станция пересадки
OZHERELE
Время пересадки
от 20ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 12м
Станция пересадки
UZUNOVO
Время пересадки
от 11ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 58м
Станция пересадки
MIHAYLOV
Время пересадки
от 12ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 29м
Станция пересадки
KIRSANOV
Время пересадки
от 19ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 39м
Станция пересадки
NIKIFOROVKA
Время пересадки
от 19ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 28м
Станция пересадки
TAMBOV
Время пересадки
от 20ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 21м
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Время пересадки
от 20ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 59м
Станция пересадки
UMET
Время пересадки
от 19ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 39м
Станция пересадки
TAMALA
Время пересадки
от 19ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 37м
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 12ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 4м
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Время пересадки
от 14ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 30м
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Время пересадки
от 13ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 14м
Станция пересадки
KINEL
Время пересадки
от 8ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 39м
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Время пересадки
от 5ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 51м
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Время пересадки
от 7ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 2м
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадки
от 5ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 30м
Станция пересадки
ABDULINO
Время пересадки
от 2ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 22м
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 21ч 27м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 11м
