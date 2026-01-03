|Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадкиот 1ч 18м
Общее время в путиот 17ч 55м
KAMIESHLOV
Время пересадкиот 1ч 3м
Общее время в путиот 12ч 20м
AGRYZ
Время пересадкиот 3ч 15м
Общее время в путиот 9ч 41м
DRUZHININO
Время пересадкиот 1ч
Общее время в путиот 6ч 36м
YANAUL
Время пересадкиот 4ч 28м
Общее время в путиот 6ч 37м
CHERNUSHKA
Время пересадкиот 4ч 25м
Общее время в путиот 6ч 37м
KRASNOUFIMSK
Время пересадкиот 4ч 30м
Общее время в путиот 6ч 30м
BOGDANOVICH
Время пересадкиот 1ч 5м
Общее время в путиот 11ч 3м
VYATSKIYE POLYANA
Время пересадкиот 3ч 26м
Общее время в путиот 14ч 33м
TOBOLSK
Время пересадкиот 5ч 38м
Общее время в путиот 1дн 1ч 10м
DEMYANKA
Время пересадкиот 3ч 3м
Общее время в путиот 1дн 6ч 41м
KAZAN
Время пересадкиот 2ч 32м
Общее время в путиот 19ч 21м
SURGUT
Время пересадкиот 2ч 50м
Общее время в путиот 1дн 16ч 48м
TALITSA
Время пересадкиот 2ч 44м
Общее время в путиот 14ч 35м
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Время пересадкиот 6ч 2м
Общее время в путиот 1дн 6ч 15м
