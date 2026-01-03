Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки АБДУЛИНО - ЗЛАТОУСТ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 44м
Общее время в пути
от 16ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 9ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 12ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 48м
Общее время в пути
от 10ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 22м
Общее время в пути
от 10ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 10ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 10ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 10ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 3м
Общее время в пути
от 10ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 58м
Общее время в пути
от 10ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 47м
Общее время в пути
от 10ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 13м
Общее время в пути
от 18ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 15ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 13ч		 Выбрать
Станция пересадки
CHEBARKUL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 43м
Общее время в пути
от 13ч 32м		 Выбрать
