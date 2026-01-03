|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 5м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 47м
|
Общее время в путиот 4дн 6ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 21м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 19м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 12м
|
Общее время в путиот 2дн 18ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 35м
|
Общее время в путиот 2дн 20ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 24м
|
Общее время в путиот 3дн 2ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 8м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 37м
|Выбрать