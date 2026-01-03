|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
ZIMA
Время пересадки от 1ч 4м
Общее время в пути от 16ч 27м

Станция пересадки
KUYTUN
Время пересадки от 2ч 30м
Общее время в пути от 19ч 8м

Станция пересадки
TAYSHET
Время пересадки от 2ч 21м
Общее время в пути от 1дн 5ч 56м

Станция пересадки
ZALARI
Время пересадки от 2ч 51м
Общее время в пути от 14ч 44м

Станция пересадки
ANGARSK
Время пересадки от 1ч 9м
Общее время в пути от 9ч 55м

Станция пересадки
USOLE-SIBIRSKOЕ
Время пересадки от 1ч 58м
Общее время в пути от 10ч 53м

Станция пересадки
NIZHNEUDINSK
Время пересадки от 1ч 23м
Общее время в пути от 1дн 34м

Станция пересадки
TULUN
Время пересадки от 1ч 14м
Общее время в пути от 21ч 16м

Станция пересадки
CHEREMHOVO
Время пересадки от 2ч 47м
Общее время в пути от 12ч 46м

Станция пересадки
KRASNOYARSK
Время пересадки от 3ч 44м
Общее время в пути от 1дн 19ч 32м

Станция пересадки
SLYUDYANKA
Время пересадки от 4ч 47м
Общее время в пути от 7ч 43м

Станция пересадки
BAYKALSK
Время пересадки от 4ч 12м
Общее время в пути от 7ч 41м

Станция пересадки
MIESOVAYA
Время пересадки от 4ч 12м
Общее время в пути от 7ч 43м

Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки от 3ч 5м
Общее время в пути от 2дн 21ч 34м

Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки от 1ч 23м
Общее время в пути от 3дн 5ч 45м
