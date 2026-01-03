|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки от 1ч 40м
Общее время в пути от 4дн 18ч 43м
|Выбрать
Станция пересадки
PERM
от 9ч 1м
от 5дн 15ч 9м
|Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
от 2ч 7м
от 5дн 12ч 13м
|Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
от 21ч 37м
от 5дн 11ч 53м
|Выбрать
Станция пересадки
YURGA
от 22ч
от 5дн 11ч 30м
|Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
от 22ч 5м
от 5дн 11ч 25м
|Выбрать
Станция пересадки
KEZ
от 16ч 16м
от 5дн 23ч 32м
|Выбрать
Станция пересадки
VERESHCHAGINO
от 16ч 18м
от 5дн 23ч 30м
|Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
от 13ч
от 5дн 14ч 1м
|Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
от 23ч 13м
от 5дн 10ч 17м
|Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
от 22ч 50м
от 5дн 10ч 40м
|Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
от 22ч 53м
от 5дн 10ч 37м
|Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
от 23ч 28м
от 5дн 10ч 2м
|Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
от 23ч 30м
от 5дн 10ч
|Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
от 21ч 52м
от 5дн 11ч 38м
|Выбрать