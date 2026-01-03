|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
EKATERINBURG
Время пересадки от 4ч 22м
Общее время в пути от 17ч 26м
KAMENSK-URALSKIY
Время пересадки от 8ч 17м
Общее время в пути от 13ч 31м
KARTALIE
Время пересадки от 6ч 55м
Общее время в пути от 6ч 24м
TAMERLAN
Время пересадки от 6ч 33м
Общее время в пути от 6ч 51м
TROITSK
Время пересадки от 6ч 41м
Общее время в пути от 6ч 56м
AYDIERLYA
Время пересадки от 15ч 35м
Общее время в пути от 6ч 42м
BAYTUK
Время пересадки от 15ч 33м
Общее время в пути от 6ч 44м
NIZHNEUVELSKAYA
Время пересадки от 15ч 17м
Общее время в пути от 7ч
MUSLYUMOVO
Время пересадки от 1ч 40м
Общее время в пути от 10ч 18м
BREDIE
Время пересадки от 15ч 34м
Общее время в пути от 6ч 43м
SHILDA
Время пересадки от 15ч 35м
Общее время в пути от 6ч 42м
