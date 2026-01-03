|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 12ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 52м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 29м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 7ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 31м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 16ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 42м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 19м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 31м
|Выбрать