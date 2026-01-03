|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 29м
|
Общее время в путиот 14ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 13ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YASHKINOВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 28м
|
Общее время в путиот 14ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARNAULВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 13ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 20м
|
Общее время в путиот 14ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 27м
|
Общее время в путиот 14ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSHKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 36м
|
Общее время в путиот 14ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OVCHINNIKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 41м
|
Общее время в путиот 14ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BULANIHAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 25м
|
Общее время в путиот 14ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLSHAYA RECHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 35м
|
Общее время в путиот 14ч 38м
|Выбрать